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В США нашли способ изъять принадлежащие попавшим под санкции россиянам яхты

Конгрессмен Гуден предложил использовать каперские свидетельства для изъятия яхт россиян

Фото: Pixabay

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Лэнс Гуден нашел способ изъять яхты и самолеты, принадлежащие россиянам, попавшим под американские санкции. В эфире телеканала Fox News он предложил использовать каперские свидетельства, передает ТАСС.

По словам конгрессмена, Вашингтон должен использовать все инструменты давления на Россию, в том числе забрать самолеты и яхты представителей руководства страны, которые стоят в аэропортах и гаванях.

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Гуден напомнил, что право выдавать каперские грамоты до сих пор принадлежит Конгрессу США. По мнению республиканца, их также следует использовать в киберпространстве, чтобы позволить неправительственных хакерам США преследовать конкретных государственных деятелей.

Такие свидетельства появились во времена парусного флота, правительственный документ позволял частному судно атаковать и захватывать суда, принадлежащие вражеской державе, и передавать их адмиралтейскому суду для дальнейшей продажи.

Право на выдачу каперских грамот реализовывалось в Соединенных Штатах до 19 века для захвата собственности от имени правительства, но с тех пор больше не выдавались. Впервые возобновить эту практику предложил конгрессмен Рон Пол после теракта 11 сентября 2001 года, соответствующий акт был внесен в Конгресс и в случае принятия позволил бы американскому президенту использовать свидетельства против отдельных террористов.

Ранее стало известно, что власти Великобритании намерены арестовать недвижимость и яхты российских олигархов. Об этом в парламенте заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс. По ее словам, имущество обеспеченных россиян окажется под ударом.

Марина Совина
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