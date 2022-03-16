Кадыров обратился к зарезервировавшему Илону Маску канал в Telegram Дурову

Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил Дурова, зарезервировавшего канал в Telegram Маску

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к российскому предпринимателю Павлу Дурову, который зарезервировал для американского бизнесмена Илона Маска канал в мессенджере с именем Elona. Об этом он написал в своем Telegram.

«Дуров, ты молодец! Но мне больше нравится Илона, а не Элона», — отметил Кадыров. Глава Чечни попросил основателя мессенджера «чуть подкорректировать».

Ранее основатель Telegram Павел Дуров пошутил над американским предпринимателем Илоном Маском, которого глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Илоной и который после этого изменил имя в соцсети. Российский бизнесмен заявил, что зарезервировал для Маска канал в Telegram.

14 марта Маск в Twitter вызвал на бой президента России Владимира Путина. Он предложил сделать ставку в виде Украины. Кроме того, бизнесмен обратился к Кремлю с вопросом, согласны ли представители главы государства на поединок.

Позже Кадыров, комментируя вызов американского предпринимателя, сказал, что Маску нельзя тягаться с Путиным из-за разных весовых категорий. Также он рекомендовал бизнесмену подкачаться, чтобы «из нежной Илоны стать брутальным Илоном». Вскоре после этого Маск изменил имя в Twitter на Илону.