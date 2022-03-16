Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров обратился к зарезервировавшему Илону Маску канал в Telegram Дурову

Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил Дурова, зарезервировавшего канал в Telegram Маску

Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к российскому предпринимателю Павлу Дурову, который зарезервировал для американского бизнесмена Илона Маска канал в мессенджере с именем Elona. Об этом он написал в своем Telegram.

«Дуров, ты молодец! Но мне больше нравится Илона, а не Элона», — отметил Кадыров. Глава Чечни попросил основателя мессенджера «чуть подкорректировать».

Ранее основатель Telegram Павел Дуров пошутил над американским предпринимателем Илоном Маском, которого глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Илоной и который после этого изменил имя в соцсети. Российский бизнесмен заявил, что зарезервировал для Маска канал в Telegram.

14 марта Маск в Twitter вызвал на бой президента России Владимира Путина. Он предложил сделать ставку в виде Украины. Кроме того, бизнесмен обратился к Кремлю с вопросом, согласны ли представители главы государства на поединок.

Позже Кадыров, комментируя вызов американского предпринимателя, сказал, что Маску нельзя тягаться с Путиным из-за разных весовых категорий. Также он рекомендовал бизнесмену подкачаться, чтобы «из нежной Илоны стать брутальным Илоном». Вскоре после этого Маск изменил имя в Twitter на Илону.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Россию официально исключили из Совета Европы
Дайан Крюгер рассказала о неуместном поведении продюсера фильма «Троя»
В Риге прошел марш памяти Латышского легиона СС
Ценам на жилье предсказали падение
Кадыров обратился к зарезервировавшему Илону Маску канал в Telegram Дурову
Студентка московского вуза обвинила тренера по йоге в домогательствах
Европейские автозаводы пострадали из-за нехватки деталей с Украины
В России захотели нарастить выпуск самолетов из 90-х
Индия захотела потеснить Россию и Украину на рынке зерна
Россиянин совершил двойное убийство в бассейне и свел счеты с жизнью
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.