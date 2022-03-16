Дуров пошутил над назвавшимся Илоной Маском

Дуров сообщил, что зарезервировал для Маска канал с именем Илона в Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров пошутил над американским предпринимателем Илоном Маском, которого глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Илоной и который после этого изменил имя в соцсети. Пост об этом Дуров опубликовал Twitter.

Российский бизнесмен сообщил, что зарезервировал для Маска канал с именем Илона в Telegram. «[Присоединяйся к Telegram], когда будешь готов», — добавил Дуров.

Сам Маск пока никак не отреагировал на пост Дурова.

14 марта Маск в Twitter вызвал на бой президента России Владимира Путина, предложив сделать ставку в виде Украины. Также он обратился к Кремлю с вопросом, согласны ли представители главы государства на поединок.

В тот же день глава Чечни Кадыров, комментируя вызов американского предпринимателя, заявил, что Маску нельзя тягаться с Путиным из-за разных весовых категорий. Также он посоветовал бизнесмену подкачаться, чтобы «из нежной Илоны стать брутальным Илоном». Вскоре после этого Маск изменил имя в Twitter на Илону.