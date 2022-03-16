Первый тренер Медведева высказался о его эмоциональности на корте

Тренер Приданкин вспомнил, как Медведев терял над собой контроль и посылал судью на корте

Первый тренер Даниила Медведева Иван Приданкин высказался об эмоциональности теннисиста на корте. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В юношеские годы Даня был очень эмоционален. Он чрезвычайно болезненно реагировал на судейские ошибки — настоящие или мнимые, когда ему казалось, что арбитры помогают сопернику», — поделился тренер. Приданкин отметил, что в такие моменты теннисист терял над собой контроль.

Приданкин вспомнил, как на зимнем командном Кубке Европы Медведев послал арбитра, из-за чего сборную могли снять с матча за третье место. После встречи судья сказал россиянину, что он не станет хорошим игроком, если будет себя так вести. «А вы никогда не станете хорошим судьей», — привел ответ Медведева тренер. Он рассказал, что в настоящее время спортсмен тоже вступает в споры с арбитрами, но при этом стал гораздо более спокойным и сдержанным в проявлении эмоций.

Ранее во время полуфинала Australian Open Медведев вступил в перепалку с судьей. Медведева возмутило, что отец его соперника, грека Стефаноса Циципаса, подсказывает ему с трибун. «Его отец может говорить при каждом розыгрыше? Ты тупой? Его отец может говорить все время? Ты ответишь на мой вопрос? Посмотри на меня! Я тебе говорю!» — обратился Медведев к судье. За неспортивное поведение россиянин был оштрафован на 12 тысяч долларов.