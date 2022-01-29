Названо наказание для Медведева за конфликт с судьей в матче Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев получил штраф за конфликт с судьей во время полуфинального матча Australian Open против грека Стефаноса Циципаса. Сумму назвал в Twitter журналист Бен Ротенберг со ссылкой на протоколы турнира.

По информации источника, россиянин был оштрафован на 12 тысяч долларов. Он был наказан за неспортивное поведение во время матча, когда он спорил с судьей, а также за неприличный жест. Его соперника оштрафовали на 13 тысяч долларов за несогласованную помощь от тренеров.

28 января Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Australian Open. Встреча завершилась со счетом 7:6, 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. В финале Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Во время полуфинала Медведев вступил в перепалку с судьей. Инцидент произошел во втором сете при счете 4:5 в пользу Циципаса. Медведева возмутило, что отец грека подсказывает ему с трибун. «Его отец может говорить при каждом розыгрыше? Ты тупой? Его отец может говорить все время? Ты ответишь на мой вопрос? Посмотри на меня! Я тебе говорю!» — обратился Медведев к судье.

Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. Он не принимает участие в нынешнем розыгрыше из-за депортации из Австралии.

