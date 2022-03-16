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Канадцы отреагировали на предложение Украины лишать виз российских игроков НХЛ

«Матч ТВ»: Украина предложила министру спорта Канады лишать виз российских игроков НХЛ

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Канадцы отреагировали на предложение Украины лишать виз российских хоккеистов, выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на министра спорта страны Паскаль Сент-Онж.

Временный поверенный в делах посольства Украины в Оттаве Андрей Буквич обратился к канадскому правительству с просьбой прекратить выдачу виз и разрешений на работу российским спортсменам. В ответ на это канадская сторона заявила, что разделяет озабоченность международного сообщества и будет воздействовать на организации, финансируемые страной. «Матч ТВ» подчеркивает, что НХЛ, являющаяся частной лигой, к ним не относится, а значит россияне смогут получать визы.

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8 марта НХЛ приостановила контакты с представителями Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Лига потребовала от клубов прекратить прямые и косвенные контакты с представителями команд КХЛ. Теперь команды НХЛ не смогут с прежней легкостью подписывать свободных агентов из КХЛ.

28 февраля руководство НХЛ огласило санкционные меры в отношении России. Организация приостановила сотрудничество с партнерами из России и отказалась от проведения каких-либо соревнований под своей эгидой на территории страны.

Андрей Стрельцов
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