НХЛ огласила санкции против России

Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила санкционные меры в отношении России. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте лиги.

Организация приостанавливает сотрудничество с партнерами из России. Также НХЛ откажется от проведения каких-либо соревнований под своей эгидой на территории РФ.

Ранее Международная федерация хоккея на льду (IIHF) отстранила команды из России и Белоруссии от матчей под своей эгидой. Ограничение касается сборных стран всех возрастов и профессиональных клубов.