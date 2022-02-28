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НХЛ огласила санкции против России

НХЛ приостановила деловые отношения с партнерами в России

Фото: Jerome Miron / Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила санкционные меры в отношении России. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте лиги.

Организация приостанавливает сотрудничество с партнерами из России. Также НХЛ откажется от проведения каких-либо соревнований под своей эгидой на территории РФ.

Ранее Международная федерация хоккея на льду (IIHF) отстранила команды из России и Белоруссии от матчей под своей эгидой. Ограничение касается сборных стран всех возрастов и профессиональных клубов.

Николай Костюков
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