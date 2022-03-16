Погибшим участником операции на Украине оказался сын российского замгубернатора

Среди погибших военнослужащих на Украине оказался сын вице-губернатора НАО Дудорова

Выпускник кадетского корпуса Следственного комитета Георгий Дудоров, который погиб во время спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, оказался сыном заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Александра Дудорова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию российского региона.

«Да, к сожалению, мы можем это подтвердить», — ответила собеседница агентства на вопрос, приходился ли погибший военнослужащий сыном вице-губернатору НАО Дудорову.

По данным Следственного комитета России (СКР), Георгий во время участия в спецоперации занимал должность заместителя командира разведывательной роты по военно-политической работе 137-го полка 106-й Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии. 6 марта 2022 года колонна роты, в которой находился Дудоров, попала под артиллерийский удар со стороны украинских националистов.

«Сотрудники ведомства искренне скорбят вместе с родными и близкими Георгия Александровича и готовы поддержать не только словом, но и делом», — говорится в сообщении СКР.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посмертно наградил Георгия Дудорова ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

Ранее стало известно о гибели во время спецоперации бойца ОМОН Виктора Николаева. Отмечается, что военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества. Награду погибшего вручат его близким в Ханты-Мансийске.