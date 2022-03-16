Перечислены потери Совета Европы от выхода России

Сенатор Косачев заявил, что выход РФ из Совета Европы отразится на его статусе и бюджете

В выходе России из Совета Европы (СЕ) для самой международной организации нет ни одного преимущества, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он перечислил «Ленте.ру» потери организации при таком сценарии.

Во-первых, выход России из СЕ отразится на его авторитете, так как он всегда претендовал на статус универсальной организации, которая включает в себя максимальное число государств, убежден Косачев.

До сих пор единственным исключением оставалась Белоруссия — совершенно по конкретной причине, поскольку там не отменена смертная казнь. А это является непременным условием членства в Совете Европы. В остальном Совет Европы практически приблизился к искомой планке. Сейчас — это резкое отступление назад, потому что из Совета Европы выходит не просто европейская страна, а один из лидеров Европы, один из лидеров современного мира Константин Косачев Вице-спикер Совфеда

Кроме того, потеря российского взноса, составляющего 33 миллиона евро — это ощутимый удар по бюджету СЕ. Вице-спикер напомнил, что Россия была одним из шести главных плательщиков, на которых приходилось более 80 процентов от всех взносов.

«Очевидно совершенно, что организация уже не будет иметь тех возможностей, которые были раньше для того, чтобы реализовывать соответствующие программы и, вообще, вести свою деятельность. Это дойдет и до того персонала, который работает в штате организации, будут сокращения. Хотя это и не тема номер один, но, тем не менее, она будет затрагивать конкретных людей», — поделился Косачев.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за предложение исключить Россию из старейшей европейской правозащитной организации. За высказались 216 членов, трое воздержались.

25 февраля Совет Европы запустил процедуру приостановки членства России из-за военной спецоперации на Украине. 15 марта депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия выходит из СЕ по собственной воле, и глава МИД России Сергей Лавров уведомил об этом генсека организации.

