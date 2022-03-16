ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы

216 депутатов ПАСЕ проголосовали за исключение России из Совета Европы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за заключение с призывом к Комитету министров Совета Европы (СЕ) добиться выхода России из организации, сообщает РИА Новости.

Голосование в ПАСЕ

Ассамблея заявила, что Комитету министров необходимо обратиться к России с просьбой о немедленном выходе из Совета Европы. Если страна откажется выполнять это требование, то Ассамблея призовет комитет как можно скорее выбрать дату, начиная с которой Россия прекратит членство в СЕ. За исключение страны из Совета проголосовали 216 депутатов.

216 депутатов проголосовали за выход России из Совета Европы

Трое депутатов воздержались от голосования, никто не выступил против.

Позиция России

10 марта МИД России назвал разрушение Совета Европы необратимым. Кроме того, ведомство объявило о прекращении участия страны в организации. В МИД объяснили, что решение о выходе из ПАСЕ связано с ее двойными стандартами.

С таким Советом Европы расстаемся без сожаления. Выход нашей страны из этой организации не повлияет на права и свободы российских граждан. В Конституции Российской Федерации установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека МИД России

Однако дипломаты подчеркнули, что Россия остается открытой к прагматичному и равноправному взаимодействию с членами Совета Европы по вопросам, которые представляют взаимный интерес.

Комментарии Совфеда и Госдумы

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев пояснил, что членство страны в СЕ завершится в соответствии с уставом организации в конце этого финансового года. Вице-спикер Госдумы и глава парламентской делегации России в ПАСЕ Петр Толстой возложил ответственность за выход страны из Совета на НАТО.

В связи с беспрецедентным политическим и санкционным давлением на нашу страну Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию Петр Толстой Вице-спикер Госдумы, глава парламентской делегации РФ в ПАСЕ

Временная мера

25 февраля Совет Европы временно приостановил членство России в организации. Это решение объявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, который сейчас председательствует в СЕ. Он связал приостановку членства России в Совете проведением специальной операции на Украине.

Процедура приостановки деятельности России в Совете Европы была запущена по инициативе Польши и Украины, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Международная реакция

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич заявила, что получила формальное уведомление о выходе России из организации. Москва сообщила, что денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека.

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США выступают против членства России в Совете Европы. Он назвал выход страны из организации уместным.

Очевидно, Россия не разделяет ценностей Совета Европы, поэтому мы считаем уместным, чтобы она не являлась членом этой организации Нед Прайс Официальный представитель Госдепа США

Кроме того, он заявил об отсутствии опасений о возможном перерыве в контактах с Москвой. США обладают достаточными каналами для коммуникации с Россией, подчеркнул Прайс.

В МИД ФРГ приветствовали итоги голосования ПАСЕ о просьбе к России выйти из организации. В ведомстве посчитали это решение «необходимым шагом в защите ценностей». Статс-секретарь МИД Германии Анна Люрманн заявила, что Россия «годами нарушает свои обязательства по Европейской конвенции о правах человека».

Ситуация на Украине

Запад ввел новые пакеты санкций против России из-за специальной операции на Украине. 24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью происходящего он назвал защиту людей, которые подвергаются издевательствам и геноциду.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сроки операции определит сам Путин.

Москва и Киев уже провели три раунда переговоров, посвященных ситуации в Донбассе. 14 марта начался четвертый этап диалога, который состоялся в онлайн-формате. Стороны объявили перерыв на сутки.

15 марта консультации возобновились, они также продолжатся и 16 марта. Президент Украины Владимир Зеленский призвал продолжать переговоры с Россией, назвав этот процесс тяжелым, но важным.