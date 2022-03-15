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В Совете Европы получили уведомление о выходе России из организации

Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич получила уведомление о выходе России из организации

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич получила формальное уведомление, что Россия выходит из состава организации, об этом рассказал пресс-секретарь СЕ Даниэль Хельтген, пишет ТАСС.

По его словам, Москва уведомила, что денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека.

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25 февраля Совет Европы временно приостановил членство России в организации. Председательствующий в совете глава МИД Италии Луиджи Ди Майо напрямую связал эту меру со специальной военной операцией на Украине. 10 марта российское министерство иностранных дел назвало разрушение Совета Европы необратимым и объявило о прекращении участия страны в составе организации.

Как уточнил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, членство России в Совете Европы в соответствии с уставом организации прекратится в конце текущего финансового года.

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Марина Совина
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