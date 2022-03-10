Назван срок прекращения членства России в Совете Европы

Косачев сообщил, что членство России в Совете Европы прекратится в конце текущего года

Членство России в Совете Европы в соответствии с уставом организации прекратится в конце текущего финансового года. Такие сроки назвал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Его слова в четверг, 10 марта, приводит ТАСС.

Он объяснил также, что выход России из Совета Европы предполагает одновременную денонсацию Устава организации и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

25 февраля стало известно, что Совет Европы временно приостановил членство России в организации. Председательствующий в Совете глава МИД Италии Луиджи Ди Майо напрямую связал эту меру со специальной операцией на Украине. 10 марта российское Министерство иностранных дел назвало разрушение Совета Европы необратимым и объявило о прекращении участия страны в составе организации.

Совет Европы был основан в 1949 году. В отличие от Евросоюза в него входят все географически расположенные в Европе государства, включая и страны Закавказья. Органы власти стран-членов сотрудничают на всех уровнях — от муниципального до глав государств.