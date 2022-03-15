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В США осудили членство России в Совете Европы

Представитель Госдепа США Прайс назвал уместным выход России из Совета Европы
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Reuters

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США выступают против членства России в Совете Европы. Его слова приводит РИА Новости.

Прайс осудил членство России в Совете Европы, поскольку страна «не разделяет ценностей» организации. Он назвал ее выход из СЕ уместным.

«Очевидно, Россия не разделяет ценностей Совета Европы, поэтому мы считаем уместным, чтобы она не являлась членом этой организации», — отметил представитель Госдепа в ходе регулярного брифинга.

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У Прайса также спросили, нет ли у США опасений, что неучастие России в деятельности Совета Европы ограничит возможности диалога с Москвой.

«У нас с Россией достаточно каналов для коммуникаций. Что мы хотим увидеть, так это то, чтобы Россия серьезно и добросовестно подходила к использованию таких каналов», — заявил Прайс.

25 февраля Совет Европы временно приостановил членство России в организации. Председательствующий в совете глава МИД Италии Луиджи Ди Майо связал эту меру со специальной военной операцией на Украине. 10 марта российское министерство иностранных дел назвало разрушение Совета Европы необратимым и объявило о прекращении членства страны в составе организации.

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Марина Совина
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