МИД объяснил выход из Совета Европы двойными стандартами

МИД России заявил, что Совет Европы погряз в двойных стандартах

МИД России объяснил выход из Совета Европы (СЕ) двойными стандартами, в которых, по мнению Москвы, погрязла организация. Заявление опубликовано на сайте министерства.

Как утверждает МИД, страны НАТО и Европейского союза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, разрушили объединительный потенциал организации и превращают ее в инструмент антироссийской политики. Всю ответственность за разрушение общего гуманитарно-правового пространства на континенте несут те, кто вынудил Россию покинуть СЕ, подчеркивают в Москве.

МИД уверяет, что стремление России продвигать объединительную повестку вызывало стойкое неприятие. «Все попытки привлечь внимание к бедственному положению людей в Донбассе, в течение восьми лет подвергавшихся варварским обстрелам, упирались в стену равнодушия», — отметили в министерстве.

В Москве считают, что СЕ превратился в структуру агрессивного насаждения неолиберального подхода к правам человека.

«С таким Советом Европы расстаемся без сожаления. Выход нашей страны из этой организации не повлияет на права и свободы российских граждан. В Конституции Российской Федерации установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека», — заверили в МИД.

При этом Россия остается открытой к прагматичному и равноправному взаимодействию с членами Совета Европы по вопросам, представляющим взаимный интерес, добавили дипломаты.

25 февраля Совет Европы временно приостановил членство России из-за спецоперации на территории Украины.