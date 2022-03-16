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ПАСЕ проголосовала за немедленное исключение России из Совета Европы

ПАСЕ проголосовала за выход России из организации, проект поддержали 216 депутатов

Фото: Доминик Бутен / РИА Новости

ПАСЕ проголосовала за заключение с призывом к Комитету министров Совета Европы потребовать выхода России из организации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ассамблея считает, что Комитету министров следует попросить Российскую Федерацию немедленно выйти из Совета Европы», — говорится в заключении. Также указывается, что если Россия не выполнит это требование, Ассамблея предлагает комитету министров как можно скорее рассмотреть дату, с которой «Россия перестанет быть членом Совета Европы».

За проект заключения проголосовали 216 депутатов ПАСЕ, против — никто, еще трое воздержались.

25 февраля Совет Европы временно приостановил членство России в организации. Председательствующий в Совете министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо связал эту меру со специальной операцией на Украине.

Запад принял новые пакеты санкций против России из-за специальной операции на Украине. 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

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Марина Совина
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