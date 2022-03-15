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В Госдуме возложили на НАТО ответственность за выход России из Совета Европы

Вице-спикер Госдумы Толстой возложил ответственность за выход РФ из Совета Европы на НАТО

Фото: РИА Новости

Вице-спикер Госдумы и глава парламентской делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой в своем Telegram-канале возложил ответственность за выход России из Совета Европы на страны НАТО.

По словам Толстого, страны альянса использовали тему прав человека для того, чтобы реализовать собственные геополитические интересы и осуществлять нападки на Россию. Он отметил, что Москва выходит из организации по собственной воле.

«В связи с беспрецедентным политическим и санкционным давлением на нашу страну Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию», — отметил Толстой.

Российский депутат подчеркнул, что решение о выходе из Совета Европы было принято в связи с очередной «антироссийской дискуссией в ПАСЕ», результатом которой может стать «очередная лживая русофобская резолюция».

25 февраля Совет Европы временно приостановил членство России в организации. Председательствующий в Совете министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо связал эту меру со специальной операцией на Украине.

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Марина Совина
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