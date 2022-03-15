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Письмо Лаврова о выходе России из Совета Европы вручили его генсеку

Письмо главы МИД России Лаврова о выходе России из Совета Европы передали его генсеку

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Письмо министра иностранных дел России Сергей Лавров о выходе Москвы из Совета Европы уже передано его генеральному секретарю. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой в Telegram-канале.

«Вся ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну», — заявил Толстой. Он добавил, что Россия не будет выплачивать ежегодный взнос в организацию.

Спикер Госдумы настоял на том, что Россия приняла такое решение по собственной воле, оно было взвешенным и обдуманным.

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Виктория Кондратьева
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