Стали известны подробности о денонсации соглашений России с Советом Европы

РИА Новости: Совфед может рассмотреть денонсацию соглашений с Советом Европы 23 марта

Стали известны подробности о возможной денонсации соглашений с Советом Европы, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в верхней палате.

По информации агентства, Совет Федерации может рассмотреть законы о денонсации на заседании 23 марта. «Мы ожидаем, что к 23 марта они будут рассмотрены Госдумой и поступят к нам», — поделился собеседник агентства.

Ранее МИД России назвал разрушение Совета Европы необратимым и объявил о прекращении участия России в организации. МИД заявил, что Совет Европы стал площадкой для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. После в Совфеде пообещали определить перечень европейских конвенций, не отвечающих интересам страны, и денонсировать их.

25 февраля, через день после начала российской спецоперации на Украине, Совет Европы временно приостановил членство России в организации. Председательствующий в Совете глава МИД Италии Луиджи Ди Майо напрямую связал эту меру со спецоперацией.