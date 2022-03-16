В России назвали возможный вариант сотрудничества с Советом Европы

Сенатор Косачев спрогнозировал сохранение участия РФ в большинстве конвенций Совета Европы

Сотрудничество России с Советом Европы (СЕ) после выхода из международной организации продолжится и, скорее всего, страна пойдет по пути сохранения участия в ряде конвенций СЕ, которые носят открытый характер, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Такой вариант сотрудничества с европейской организацией он допустил в разговоре с «Лентой.ру»

Мой личный прогноз, что будет денонсировано меньше половины от общего числа конвенций, в которых участвует Российская Федерация, а большая часть будет все-таки сохранена. Поэтому сотрудничество будет продолжаться, но далеко не по всем направлениям, которые считает для себя актуальными сам Совет Европы Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Россия участвовала в 68 конвенциях СЕ, напомнил сенатор. При этом в шести из них могут состоять только члены организации. «Остальные 62 — это уже вопрос российского выбора. Где-то мы заявим желание сохранять свое участие, где-то мы пойдем по пути денонсации», — уточнил Косачев.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за предложение исключить Россию из старейшей европейской правозащитной организации. За высказались 216 членов, трое воздержались.

25 февраля Совет Европы запустил процедуру приостановки членства России из-за военной спецоперации на Украине. 15 марта депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия выходит из СЕ по собственной воле, и глава МИД России Сергей Лавров уведомил об этом генсека организации.

