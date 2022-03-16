В Госдуме оценили вероятность увеличения социальных выплат в течение года

Депутат Бессараб рассказала, что для увеличения выплат принимать отдельный закон не нужно

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила вероятность увеличения социальных выплат в течение года. В разговоре с «Лентой.ру» она рассказала, что сумма, на которую повысятся выплаты в России, станет известна, когда будет понятен реальный уровень инфляции. Если потребуется, правительство сможет оперативно увеличить размер пособий, добавила она.

Для увеличения размера социальных выплат, о котором объявил президент России Владимир Путин, парламенту не нужно принимать отдельный закон. Это сделано для того, чтобы власти могли при необходимости быстро принимать меры для поддержки населения, объяснила депутат.

«Минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум, отдельные виды пенсионного обеспечения, материнский капитал были с начала этого года проиндексированы на уровень инфляции либо с небольшим опережением. Но новые вызовы, ежедневное давление экономическими санкциями наших бывших партнеров с Запада и США требуют новых решений. Такие решения уже подготовлены: исключен законодательный процесс из принятия таких решений, чтобы правительство могло немедленно принимать меры при росте инфляции», — рассказала она.

Думаю, повышение уровня выплат будет происходить поэтапно, чтобы не разгонять больше инфляцию. До конца этого года правительство обладает возможностью хоть ежемесячно повышать [уровень выплат]. Надеемся, что этого не потребуется, но теоретически такая возможность есть Светлана Бессараб депутат Госдумы

На разгон инфляции могут влиять не только антироссийские санкции из-за спецоперации России на Украине, но и паника среди россиян, считает парламентарий. Когда люди станут меньше переживать, станет понятен реальный уровень роста цен и размер увеличения выплат, пояснила Бессараб.

«Президент еще раз обозначил, что люди не останутся один на один со своими проблемами. Конечно, они возникают, но прежде всего они возникают сегодня на основе в том числе ажиотажного спроса, опасений инфляции. Мы сами — как потребители — несколько подогреваем рынок бесконечными закупками впрок. Нам нужно дать возможность "выдохнуть" экономике с тем, чтобы замерить реальный рост инфляции и на этот рост повысить соответствующие значения всех социальных гарантий и льгот», — рассказала она.

Владимир Путин 16 марта заявил, что все социальные выплаты, в том числе пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Он отметил, что добиться снижения уровня бедности и неравенства возможно даже в нынешней ситуации.