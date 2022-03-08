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В Минфине назвали общую сумму выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет

Силуанов заявил, что Минфин выделит порядка 455 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

На выплаты российским семьям с низким доходом, воспитывающим детей в возрасте от восьми до 16 лет, из бюджета будет выделено порядка 455 миллиардов рублей. Общую сумму выплат назвал глава Минфина Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

«Дополнительные расходы бюджетной системы на предоставление выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет составят 455 млрд рублей», — уточнил глава ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин поднял вопрос об установлении новых выплат на детей в возрасте от восьми до 16 лет для семей с низким доходом. Глава государства отметил, что мера начнет действовать 1 апреля, а выплаты россияне смогут получить в мае.

Комментируя инициативу, кандидат экономических наук Александр Абрамов в беседе с «Лентой.ру» назвал озвученные меры хорошей поддержкой для вышеупомянутой категории россиян, предположив, что выплаты «помогут многим семьям сохранять спокойствие в нынешние сложные времена».

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Варвара Кошечкина
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