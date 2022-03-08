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Путин предложил ввести выплаты на детей от 8 до 16 лет

Президент Путин объявил о новых выплатах для семей с низким доходом на детей 8-16 лет
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин предложил ввести новые выплаты для всех семей с низким доходом на детей от 8 до 16 лет. Об этом он сказал в ходе поздравления с Международным женским днем, опубликованного на сайте Кремля.

«Считаю, что мы должны принять новое решение, — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», — объявил президент. По его словам, мера начнет действовать с 1 апреля. Первые выплаты российские семьи получат уже в мае.

Со своей стороны государство будет делать все для поддержки семьи — это наш безусловный приоритет

Владимир ПутинПрезидент России

Путин также напомнил, что в России уже есть ежемесячные выплаты для для беременных женщин и семей с невысокими доходами на детей до 7 лет. Помимо этого, поддержка оказывается родителям, воспитывающим детей в возрасте 8-16 лет в одиночку

Выплаты одиноким родителям

В декабре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что правительство выделит дополнительные 14 миллиардов рублей на выплаты родителям, воспитывающим детей в одиночку. Пособие на каждого ребенка составляет примерно 5,5 тысячи рублей.

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Как рассказал тогда премьер, такие выплаты назначены семьям, в которых в общей сложности растет более 1,3 миллиона детей. «Чтобы они вовремя получали положенные им средства, правительство направит еще почти 14 миллиардов рублей», — сказал Мишустин.

Продумать новый механизм для выплат на детей в России предложили в ноябре 2021 года. С такой инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. По его задумке, каждый новорожденный должен будет получать на свой счет 100 тысяч рублей.

В спецоперации участвуют только профессиональные военные

Кроме того, в ходе поздравления Владимир Путин затронул также и ситуацию на Украине. Он подчеркнул, что в спецоперации по защите Донбасса участвуют только профессиональные военные. «Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса», — заверил он.

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Президент выразил понимание тем российским женщинам, чьи близкие участвуют в специальной военной операции. «Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна», — подчеркнул Путин.

В заключение Путин процитировал слова российской императрицы Екатерины II: «Я буду защищать мою Родину и языком, и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни». Он напомнил, что в стране ее называли «матушкой», а также отметил, что она очень гордилась тем, что стала русской, хотя и не была ей по происхождению.

Марина Совина
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