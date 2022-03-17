Назван лауреат аналога Нобелевской премии в архитектуре

В 2022 году лауреатом Притцкеровской премии стал Диебедо Фрэнсис Кере

В 2022 году лауреатом Притцкеровской премии, которая присуждается за достижения в области архитектуры и считается аналогом Нобелевской премии, назвали архитектора из Буркина-Фасо Диебедо Фрэнсиса Кере. Об этом говорится на официальном сайте присуждаемой награды.

Кере стал первым африканцем, который был удостоен престижной награды. Жюри отметили, что в своих проектах архитектор сосредоточивается на помощи людям, живущим в бедных землях и страдающим от дефицита.

«Он в равной степени архитектор и слуга, улучшающий жизнь людей в тех регионах мира, о которых временами забывают. Через здания, которые демонстрируют красоту, скромность, смелость и изобретательность, Кере изящным образом поддерживает миссию премии», — объяснили свой выбор в жюри.

Архитектор реализовал свои проекты в Кении, Мали, Уганде, Германии и США. В основном он работал над общественными местами. Кере создал в деревне Гандо здание начальной школы, национальный парк в Мали, корпус Технологического института в Буркина-Фасо, а также инсталляцию для мирового музыкального фестиваля «Коачелла» в 2019 году.

В 2020 году лауреатами Притцкеровской премии стали ирландки Ивонн Фаррелл и Шелли Макнамара. Женщин назвали маяками для других архитекторов, отметив, что они проложили образцовый профессиональный путь в сфере, где обычно главенствуют мужчины.