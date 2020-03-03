Названы лауреаты архитектурной Нобелевской премии

Названы лауреаты Притцкеровской премии — это аналог Нобелевской премии, но только для архитекторов. В 2020 году ими стали ирландки Ивонн Фаррелл и Шелли Макнамара. Об этом сообщает фонд Hyatt Foundation, который является основателем и спонсором мероприятия.

По мнению жюри, лауреатки познали искусство архитектуры (они работают вместе уже 40 лет) и «последовательно служат человечеству». Фаррелл и Макнамару называют маяками для других архитекторов, поскольку эти женщины являются пионерами в своей области и проложили «образцовый профессиональный путь» в сфере, где обычно главенствуют мужчины.

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Среди работ Фаррелл и Макнамары жюри выделило здания студенческого кампуса Университета UTEC в Лиме (Перу), Городского университета в Ирландии (Urban Institute of Ireland), офисы для финансового департамента, культурный квартал Парнелл-сквер и другие.

Архитектурный «Нобель» присуждается с 1979 года. Лауреат получает бронзовую медаль, сертификат, а также денежный приз в размере 100 тысяч долларов (6,6 миллиона рублей). В 2019 году данной награды удостоился японский архитектор Арата Исодзаки.

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