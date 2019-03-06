Назван лауреат Притцкеровской премии 2019 года

Лауреатом Притцкеровской премии 2019 года стал японский архитектор Арата Исодзаки. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

«Исодзаки стал одним из первых архитекторов из Японии, начавшим работать за пределами страны еще в то время, когда западные цивилизации традиционно определяли пути развития Востока, — приводятся в сообщении слова Тома Прицкера, председателя фонда Hyatt, финансирующего премию. — Архитектура Исодзаки была по-настоящему международной».

Арата Исодзаки родился на острове Кюсю в 1931 году, в 1954-м окончил Токийский университет и менее чем через десять лет открыл свое архитектурное бюро. Среди творений мастера — спортивные объекты, университетские кампусы, музеи. Архитектор неоднократно посещал Россию. В 2005-м в Москве прошла выставка работ Исодзаки под названием «Заново разрушенная Хиросима». Архитектор в начале 2000-х также участвовал в конкурсе проектов нового корпуса Мариинского театра, но жюри не выбрало предложенную им концепцию.

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Официальная церемония вручения премии Арате Исодзаки состоится в мае 2019 года в Париже.

Притцкеровская премия — награда, присуждаемая ежегодно за достижения в области архитектуры, считается аналогом Нобелевской премии и своеобразным архитектурным «Оскаром». Премию учредил Джей Притцкер в 1979 году. Ее спонсирует возглавляемый семьей Притцкеров фонд Hyatt, владеющий одноименной сетью отелей.

Лауреат премии традиционно получает денежный приз в размере 100 тысяч долларов и бронзовую медаль. В прошлом 2018 году награду вручили индийцу Балкришне Доши.

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