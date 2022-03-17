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Спорт

Месси решил остаться в ПСЖ

RMC Sport: Месси решил остаться в ПСЖ, несмотря на вылет клуба из Лиги чемпионов

Фото: Federico Pestellini / globallookpress.com

Аргентинский нападающий Лионель Месси намерен остаться в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает RMC Sport.

Футболист не хочет покидать клуб в летнее трансферное окно, несмотря на вылет из Лиги чемпионов. Месси разочарован результатом, однако считает, что сможет выиграть турнир в составе ПСЖ. Игрок уверен в возвращении на прежний уровень, потому что восстановился после травм и прошел период адаптации.

Ранее 14 марта стало известно, что Месси может вернуться в «Барселону». Хорхе Месси, отец и агент нападающего, встретился с представителями каталонского клуба, чтобы обсудить переход футболиста.

10 марта ПСЖ проиграл мадридскому «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:3. В первой встрече ПСЖ обыграл «Реал» со счетом 1:0. Оба мяча в составе парижан забил Килиан Мбаппе.

Дарья Коршунова
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