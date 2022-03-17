Кремль оценил вероятность дефолта России

Песков заявил, что никаких дефолтов быть не может, потому что у России есть средства

У России есть все средства, чтобы исполнять свои финансовые обязательства, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс»

«С самого начала мы говорили, что у России имеются все необходимые средства и потенциал, чтобы не доводить ситуацию до дефолтов и что никаких дефолтов быть не может, потому что у России имеются необходимые средства», — заявил он, оценивая такую вероятность. Также Песков подчеркнул, что «любой дефолт, который мог бы гипотетически возникнуть, мог бы носить исключительно искусственный характер».

Россия сделала выплату купонного дохода по еврооблигациям на 117,2 миллиона долларов, избежав дефолта по госдолгу, заявили 17 марта в Минфине. Возможность дефолта по российским еврооблигациям обсуждалась из-за заморозки золотовалютных резервов ЦБ.

Пойдя на такой шаг, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по своим обязательствам перед Москвой, сказал ранее президент России Владимир Путин. Ранее с похожим заявлением выступил министр финансов России Антон Силуанов.