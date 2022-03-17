Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Кремль оценил вероятность дефолта России

Песков заявил, что никаких дефолтов быть не может, потому что у России есть средства

Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин / Reuters

У России есть все средства, чтобы исполнять свои финансовые обязательства, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс»

«С самого начала мы говорили, что у России имеются все необходимые средства и потенциал, чтобы не доводить ситуацию до дефолтов и что никаких дефолтов быть не может, потому что у России имеются необходимые средства», — заявил он, оценивая такую вероятность. Также Песков подчеркнул, что «любой дефолт, который мог бы гипотетически возникнуть, мог бы носить исключительно искусственный характер».

Россия сделала выплату купонного дохода по еврооблигациям на 117,2 миллиона долларов, избежав дефолта по госдолгу, заявили 17 марта в Минфине. Возможность дефолта по российским еврооблигациям обсуждалась из-за заморозки золотовалютных резервов ЦБ.

Пойдя на такой шаг, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по своим обязательствам перед Москвой, сказал ранее президент России Владимир Путин. Ранее с похожим заявлением выступил министр финансов России Антон Силуанов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кремль перечислил условия «быстрого прекращения происходящего» на Украине
В Казахстане задержали еще одного члена семьи Назарбаева
В России рассказали об обманутой Евросоюзом Украине
Суд отменил запрет на продажу смартфонов Samsung в России
Песков заявил о покидающих страну предателях
Кремль оценил данные о мирном плане между Россией и Украиной
В Кремле объяснили мудростью отказ Путина отвечать на слова Байдена о нем
Косметический бренд Оксаны Самойловой оказался на грани развала из-за санкций
Кремль оценил вероятность дефолта России
Якубович отреагировал на информацию о закрытии «Поля Чудес»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.