Хиллари Клинтон призвала освободить арестованную в Москве баскетболистку из США Грайнер

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон выступила с призывом освободить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была арестована в Москве. Пост доступен в Twitter-аккаунте политика.

«Свободу Бриттни», — написала бывшая госсекретарь США. Ранее 17 марта Грайнер отказалась оспаривать в суде обвинение в контрабанде наркотиков. Защита американки настаивала на незаконности ареста и просила изменить меру пресечения.

8 марта со словами поддержки в адрес Грайнер выступила конгрессмен Шейла Джэксон Ли. Она заявила, что будет требовать у российской стороны освобождения баскетболистки.

Об аресте Грайнер стало известно 5 марта. Олимпийскую чемпионку задержали в столичном аэропорту. В багаже американки обнаружили наркотические вещества.

Грайнер выступает в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Американка дважды выигрывала золото Олимпиады.