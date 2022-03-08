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Спорт

В США будут требовать освобождения арестованной в России баскетболистки

Конгрессмен США будет требовать освобождения баскетболистки Грайнер, арестованной в РФ

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский конгрессмен Шейла Джэксон Ли озвучила свою позицию относительно ареста своей соотечественницы баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом сообщает NY Post.

31-летняя Грайнер была арестована в российской столице, ей предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков. Ли заявила, что намерена требовать освобождения спортсменки, так как она гостья в России.

Об аресте Грайнер стало известно 5 марта. Американка была задержана в столичном аэропорту Шереметьево. В багаже спортсменки были обнаружены наркотические средства. Она была заключена под стражу.

Грайнер выступает в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Американка дважды становилась олимпийской чемпионкой.

Николай Костюков
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