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В российских магазинах и аптеках заметно вырос спрос на презервативы

Компания DSM Group сообщила о росте продаж презервативов в России на 17% за прошедший год

Фото: Shutterstock

В российских магазинах заметно вырос спрос на презервативы. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные исследовательской компании DSM Group.

Так, согласно подсчетам аналитиков, за неделю с 28 февраля по 6 марта аптечные продажи презервативов выросли по сравнению к сопоставимому периоду прошлого года на 17 процентов в натуральном выражении, до 540,7 тысячи упаковок, и на 32 процента, до 184,1 миллиона рублей.

«Люди закупаются впрок, несмотря на то что мы вынужденно подняли цены», — поделилась совладелица секс-шопа «Презервативная» Есения Шамонина. По ее словам, ряд поставщиков прекратил сотрудничество с магазинами из-за нестабильности цен и неопределенностью с поставками будущих партий товара.

Аналитики сходятся во мнении, что увеличение спроса связано с ожиданиями роста цен со стороны покупателей. Такая же ситуация наблюдается на рынке товаров женской и детской гигиены.

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Варвара Кошечкина
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