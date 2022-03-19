В Бразилии допустили восстановление доступа к мессенджеру Telegram

Минюст Бразилии пообещал изучить вопрос восстановления доступа к Telegram

Министерство юстиции Бразилии изучит возможные решения по восстановлению доступа к мессенджеру Telegram, заявил глава ведомства Андерсон Торрес, его слова приводит РИА Новости.

Глава Минюста напомнил, что от блокировки мессенджера пострадали миллионы бразильцев. «Поручил различным отделам министерства юстиции, чтобы они немедленно изучили вопрос и (возможные) решения для восстановления права на использование социальной сети», — допустил он.

Ранее стало известно, что Бразилия заблокирует приложение Telegram по запросу полиции. Решение вынес судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес.

Основатель мессенджера Павел Дуров объяснил, что блокировка связана с проблемой пересылки электронных писем между корпоративным адресом компании и Верховным судом страны. Бизнесмен уточнил, что компания выполнила предписания удалить незаконный в Бразилии контент и пообещала уведомлять о нарушениях через электронную почту. По словам специалиста, письмо Telegram, вероятно, было утеряно, так как компании не ответили. Кроме того, Telegram пропустил решение суда в начале марта, которое содержало дополнительный запрос на удаление.