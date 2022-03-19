Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В Бразилии допустили восстановление доступа к мессенджеру Telegram

Минюст Бразилии пообещал изучить вопрос восстановления доступа к Telegram

Фото: Fernando Gutierrez-Juarez / Globallookpress.com

Министерство юстиции Бразилии изучит возможные решения по восстановлению доступа к мессенджеру Telegram, заявил глава ведомства Андерсон Торрес, его слова приводит РИА Новости.

Глава Минюста напомнил, что от блокировки мессенджера пострадали миллионы бразильцев. «Поручил различным отделам министерства юстиции, чтобы они немедленно изучили вопрос и (возможные) решения для восстановления права на использование социальной сети», — допустил он.

Материалы по теме:
TikTok приостановила работу в России из-за закона о фейках
TikTok приостановила работу в России из-за закона о фейках
6 марта
Роскомнадзор заблокировал Facebook в России
Роскомнадзор заблокировал Facebook в России
4 марта

Ранее стало известно, что Бразилия заблокирует приложение Telegram по запросу полиции. Решение вынес судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес.

Основатель мессенджера Павел Дуров объяснил, что блокировка связана с проблемой пересылки электронных писем между корпоративным адресом компании и Верховным судом страны. Бизнесмен уточнил, что компания выполнила предписания удалить незаконный в Бразилии контент и пообещала уведомлять о нарушениях через электронную почту. По словам специалиста, письмо Telegram, вероятно, было утеряно, так как компании не ответили. Кроме того, Telegram пропустил решение суда в начале марта, которое содержало дополнительный запрос на удаление.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США пригрозили Китаю последствиями за помощь России
Минобороны сообщило о вывозе 112 россиян и иностранцев из Херсонской области
На Google подали в суд за предвзятое отношение к темнокожим
Россиянина оштрафовали на 300 тысяч рублей за парковку автомобиля
Психолог объяснила причину запасания продуктов впрок
Украина признала потерю выхода к Азовскому морю
Россиян предупредили об опасности хронического стресса
Экс-главу департамента образования в регионе России заподозрили в убийстве жены
Советник Зеленского озвучил продолжительность переговоров Москвы и Киева
МИД обвинил Европу в расизме к русскому
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.