Дуров объяснил блокировку Telegram в Бразилии проблемой пересылки электронных писем

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил блокировку мессенджера в Бразилии, заявив, что это связано с проблемой пересылки электронных писем между корпоративным адресом компании и Верховным судом южно-американской страны. Об этом сообщает РБК.

«В результате этого недопонимания суд постановил заблокировать Telegram за отсутствие ответа», — сообщил Дуров.

По его словам, в конце февраля компания выполнила решение суда по поводу удаления незаконного в Бразилии контента, которое было вынесено ранее, и в ответ предложила в будущем отправлять запросы на специальный адрес электронной почты. «К сожалению, наш ответ, должно быть, был утерян, потому что Суд использовал старый адрес электронной почты», — пояснил основатель компании. В результате Telegram пропустил решение суда в начале марта, которое содержало дополнительный запрос на удаление.

Также Дуров попросил суд рассмотреть возможность отсрочки вынесения решения на несколько дней, чтобы позволить Telegram исправить ситуацию.

Ранее сообщалось, что Бразилия заблокирует приложение Telegram по запросу полиции. Такое решение вынес судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес. Как уточнили на заседании, решение было принято из-за того, что мессенджер неоднократно «игнорировал бразильское законодательство».