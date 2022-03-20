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Надаль побил исторический рекорд Федерера

Рафаэль Надаль выиграл 954-й матч на открытых кортах и побил рекорд Роджера Федерера

Фото: Jayne Kamin-Oncea / Reuters

Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал турнира серии ATP Masters 1000 в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинальном матче Надаль обыграл своего соотечественника Карлоса Алькараса. Встреча продлилась 3 часа 12 минут и завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

Эта победа стала для Надаля 954-й в матчах на открытых кортах. Таким образом, испанец побил исторический рекорд швейцарца Роджера Федерера, у которого 953 выигрыша.

В финале 35-летний Надаль встретится с 24-летним американцем Тейлором Фритцем, который ранее обыграл россиянина Андрея Рублева. Матч пройдет в воскресенье, 20 марта.

В конце января Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева в финале Australian Open и завоевал 21-й титул на турнирах «Большого шлема». Испанец установил рекорд, обойдя Федерера и Новака Джоковича, в активе которых по 20 побед.

Дарья Коршунова
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