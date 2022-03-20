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Шлеменко отреагировал на поражение Волкова в UFC фразой «русские не сдаются»

Боец MMA Шлеменко заявил, что русские не сдаются, описывая поражение Волкова в UFC

Фото: Per Haljestam / USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко описал свое отношение к поражению соотечественника Александра Волкова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова прозвучали в видео на YouTube-канале журналиста Александра Лютикова.

37-летний боец заявил, что поведение спортсмена, попавшегося на болевой прием, зависит от его настроя. Шлеменко подытожил мнение фразой «русские не сдаются». Он заметил, что у него также были бои, когда он попадался на болевые приемы и предпочитал терпеть. «Локоть становится размером с колено. Ты не можешь его ни согнуть, ни разогнуть. Каждый сам для себя определяет», — добавил спортсмен.

Волков уступил Тому Аспиналлу на турнире UFC в Лондоне. Соперник вынудил россиянина сдаться в первом раунде, применив рычаг локтя.

Волков потерпел десятое поражение в карьере и в третий раз уступил, попавшись на болевой или удушающий прием.

Николай Костюков
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