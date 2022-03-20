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«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче РПЛ

«Сочи» уступил «Крыльям Советов» со счетом 2:3 в матче 22-го тура РПЛ

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

«Сочи» потерпел поражение в домашнем матче против самарских «Крыльев Советов» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гости дважды отличились в первом тайме противостояния: голы на свой счет записали Максим Глушенков и Юрий Горшков. На 63-й минуте «Сочи» остались в меньшинстве. «Крылья Советов» владели преимуществом вплоть до 80-й минуты, когда один мяч сумел отыграть Георгий Мелкадзе. Спустя еще три минуты отличился Артем Макарчук, сделав счет ничейным. Уже в добавленное время гол забил Антон Зиньковский и принес своей команде победу. «Сочи» уступил со счетом 2:3.

Ранее в рамках 22-го тура ЦСКА со счетом 6:1 разгромил казанский «Рубин». Победа стала для красно-синих шестой подряд в чемпионате. В составе ЦСКА хет-триком отметился Юсуф Языджи.

После 22 туров «Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 38 очков. «Крылья Советов» расположились на седьмой строчке.

Николай Костюков
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