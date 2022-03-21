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Захваченную под Киевом военную технику националистов и ВСУ показали на видео

Минобороны показало кадры захваченной под Киевом военной техники националистов и ВСУ

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показана захваченная при освобождении от националистических подразделений российскими военными бронетехника и вооружение ВСУ. Кадры из пригородных населенных пунктов Киева военное ведомство в понедельник, 21 марта, предоставило журналистам.

На записи видно брошенные при отступлении украинскими военнослужащими танки и бронетранспортеры, а также много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасов к ним. В Минобороны уточнили, что техника и вооружение ВСУ, изъятая российскими десантниками, будет передана военнослужащим народной милиции Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее стало известно, что начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев призвал международные гуманитарные организации, в том числе ООН, помочь эвакуироваться жителям Мариуполя.

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Евгения Куликова
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