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В Минобороны призвали международные гуморганизации помочь жителям Мариуполя

Генерал-полковник Мизинцев призвал международные гуморганизации помочь жителям Мариуполя
Михаил Мизинцев

Михаил Мизинцев. Фото: пресс-служба Минобороны России / РИА Новости

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев призвал международные гуморганизации, в том числе ООН, помочь эвакуироваться жителям Мариуполя. Его слова в воскресенье, 21 марта, приводит РИА Новости.

«Для неукоснительного выполнения указанной задачи, кроме того, направляем официальное обращение в ООН, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации, представителей которых приглашаем для сопровождения практических мероприятий этой гуманитарной операции, как называется, непосредственно на "земле", то есть в городе Мариуполе, при этом обязательно в составе гуманитарных колонн, как российской, так и украинской сторон», — сказал Мизинцев.

Также Мизинцев заявил, что Минобороны России призывает украинских военных и иностранных наемников в Мариуполе сложить оружие и покинуть город в ответ на гарантии сохранить им жизнь.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
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