Шубенков высказался о допинговом скандале с Валиевой на Играх в Пекине

Сергей Шубенков назвал допинговый скандал с Валиевой на Олимпиаде левой «залипухой»

Российский чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков высказался о допинговом скандале с фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Его цитирует РИА Новости.

«Какая-то левая "залипуха", только в очень важный и ответственный момент», — так назвал спортсмен произошедшее. Он отметил, что ему жаль фигуристку, которую сломала ситуация и которая не смогла успешно выступить в личном турнире. «На Олимпийских играх такое произошло — ничего не знаешь, и тебе надо доказывать, что ты не верблюд», — заявил Шубенков.

Шубенков добавил, что скандал с Валиевой похож на ситуацию из его жизни. В пробе легкоатлета от 15 декабря 2020 года была обнаружена низкая концентрация мочегонного препарата ацетазоламида. По итогам расследования стало известно, что положительный допинг-тест был результатом непреднамеренного проглатывания Шубенковым остатков лекарств для лечения сына. После этого подозрения в нарушении антидопинговых правил были сняты, спортсмена оправдали.

Допинг-скандал вокруг Валиевой разгорелся во время Игр-2022. Ее проба от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет (МОК) добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд разрешил ей участвовать в личном первенстве на Играх, где Валиева заняла четвертое место. При этом МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира, где фигуристка в составе сборной России выиграла золото.