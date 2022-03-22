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В России выпустят два ракетоносца Ту-160 в 2022 году

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что в 2022 году в России выпустят два Ту-160

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В России выпустят один новый и один модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160 в 2022 году. Об этом вице-премьер Юрий Борисов сообщил в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод (КАЗ) имени Сергея Горбунова, передает ТАСС.

«Заодно мы проинспектировали и сверили часы по производству боевой авиации. Казань, как известно, является основным заводом-производителем стратегической авиации для наших Военно-воздушных сил. Здесь, слава богу, все идет по плану, производство готово. По этому году мы ожидаем один модернизированный и один новый самолет Ту-160. Я думаю, что здесь завод уже в полной мере подготовил производство», — сообщил вице-премьер.

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Ракетоносец Ту-160 совершил первый полет в 1981 году. Он считается самым тяжелым боевым самолетом в истории. Максимальная взлетная масса самолета составляет 275 тонн. Самолет может нести крылатые ракеты большой дальности на двух барабанных пусковых установках.

В феврале глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что до конца второго квартала 2022 года военным передадут Ту-160М новой постройки.

В январе впервые поднялся в небо первый Ту-160М, который построили в России с нуля. Экипаж проверил устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

В ноябре 2021 года стало известно, что в России нарастят производство двигателей НК-32, которые используют на Ту-160.

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Даниил Иринин
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