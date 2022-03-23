Планы исключить Россию из «Большой двадцатки» сочли попыткой «побольнее укусить»

Политолог Козюлин счел инициативу по исключению России из G20 попыткой «побольнее укусить»

Инициатива по исключению России из «Большой двадцатки» (G20) — не более чем попытка «побольнее укусить» Москву. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

Специалист подчеркнул, что «Большая двадцатка» была создана именно для того, чтобы находить решения в кризисных ситуациях, и сейчас именно тот случай, когда ее роль важна. По его словам, планы исключить Россию из объединения контрпродуктивны. «Для самой "Большой двадцатки" это очевидный минус, потому что экономические трудности, которые пока только назревают, напрямую связаны с антироссийскими санкциями, и без России обсуждать их не имеет смысла», — сказал он.

При этом Козюлин счел исключение России из G20 маловероятным. По словам политолога, в объединении представлены не только страны Запада, стремящиеся изолировать Россию, но и близкие друзья и партнеры Москвы. Кроме того, ряд стран заинтересован в том, чтобы, напротив, развивать сотрудничество с Россией.

Такой конфронтационный подход противоречит самой идеи «Большой двадцатки», которая была призвана разрешать проблемы экономического порядка, а Соединенные Штаты хотят ее использовать, чтобы их создавать. Я думаю, это едва ли найдет поддержку

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон изучает с союзниками вопрос об исключении России из «Большой двадцатки». В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что подобная инициатива — это политика давления Вашингтона на другие страны, однако ряд государств все равно будет придерживаться своего мнения.