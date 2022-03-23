Предсказано появление опасного штамма коронавируса

Европейские ученые предсказали, что омикрон заменит более тяжелый штамм коронавируса

Ученые из Великобритании и Италии оценили вероятность появления более тяжелого и заразного штамма коронавируса, чем омикрон. Исследование было опубликовано в журнале Nature Reviews Microbiology.

Специалисты отметили, что новый заразный штамм SARS-CoV-2, который придет на смену омикрону, сможет пробивать защиту иммунитета и вызывать тяжелые и опасные для жизни симптомы. По мнению ученых, легкость течения COVID-19 при омикроне можно объяснить простым совпадением. «Антигенная эволюция, скорее всего, приведет к появлению новых вариантов коронавируса, которые смогут уклоняться от иммунитета и вызывать тяжелые симптомы», — говорится в исследовании.

В тексте научной работы уточняется, что эволюцию вируса определяют усиливающаяся заразность и способность избегать иммунного ответа. Тяжесть болезни, напротив, является лишь побочным результатом эволюции.

«Известия» приводят слова замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, которая накануне заявила о неизбежности дальнейшей мутации COVID-19 и появлении новых штаммов. В Роспотребнадзоре отметили, что возникновение новых штаммов сейчас наиболее вероятно в Западно-Тихоокеанском регионе.

«Эволюция не выбирает из вирусов наиболее слабые образцы, "жалеющие" человека. Поэтому нет гарантий того, что вирус не станет более опасным», — отметил в разговоре с журналистами старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков. Специалист полагает, что вирус способен меняться таким образом, чтобы более успешно обходить защиту переболевшего или привитого пациента.

По словам доцента кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергея Вознесенского, который не согласился с выводами европейских коллег, COVID-19 заинтересован в том, чтобы человек жил и распространял болезнь. «Вирус стремится к снижению тяжести болезни, потому что если вирус приводит к смерти макроорганизма, то все вирусные популяции внутри этого организма обречены на гибель», — заключил Вознесенский.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что до конца апреля в России может произойти всплеск заражаемости стелс-омикроном. «К концу весны — началу лета настанет более безопасное время. И на фоне этих факторов идет полная отмена противоэпидемиологических мер, низкий уровень вакцинации и утечка коллективного иммунитета», — отметил специалист.