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Россию лишили чемпионата мира по плаванию

FINA: чемпионат мира-2022 по плаванию на короткой воде не пройдет в Казани

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Россию лишили чемпионата мира 2022 года по плаванию на короткой воде, который должен был пройти в Казани. Об этом сообщается на сайте Международной федерации плавания (FINA).

В FINA подчеркнули, что даты соревнований останутся прежними. В данный момент ведутся переговоры с новым потенциальным хозяином.

Соревнования должны были пройти в Казани с 17 по 22 декабря 2022 года. Позднее в городе должна была состояться Всемирная конвенция FINA.

Ранее 23 марта FINA отстранила российских спортсменов от чемпионата мира по водным видам спорта, который пройдет в Венгрии с 18 июня по 3 июля. Решение было принято бюро организации. Ранее федерация заявляла о том, что допустит россиян до участия в турнире в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
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