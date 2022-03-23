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Захарова объяснила невозможность переговоров по мирному договору с Японией

Захарова заявила, что диалог по мирному договору с Японией невозможен из-за политики Токио

Фото: прпесс-служба МИД РФ

Диалог между Россией и Японией по вопросу мирного договора невозможен из-за недружественной политики Токио. На это указала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik, ее слова приводит ТАСС.

«Мы заявили, что не намерены продолжать переговоры по мирному договору с Японией. Нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции», — сказала она.

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18 марта

21 марта Министерство иностранных дел России заявило, что отказывается продолжать переговоры по мирному договору с Японией. Решение было принято в ответ на недружественные действия Токио и введение односторонних санкций.

В ответ премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал решение Москвы «неприемлемо жестким» и указал на недопустимость подобного подхода к решению территориального спора. При этом он считает, что из-за ситуации на Украине диалог с Россией невозможен.

До этого Япония ввела очередной пакет антироссийских санкций. В список вошли 15 физлиц и 9 предприятий. Среди них официальный представитель МИД России Мария Захарова, а также восемь заместителей министра обороны. Рестрикции коснутся также предприятий «Рособоронэкспорт» и «Вертолеты России».

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы северными территориями и не признает российского суверенитета над ними. Москва в свою очередь не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.

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Марина Совина
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