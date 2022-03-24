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В АПЛ запретили подписывать игроков российских клубов до конца сезона

В АПЛ запретили подписывать игроков российских клубов для сохранения целостности турнира

Фото: Paul Childs / Reuters

Командам Английской премьер-лиги (АПЛ) запретили подписывать игроков российских и украинских клубов до окончания сезона. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, решение было принято для сохранения целостности чемпионата. Ранее итальянская Серия А и немецкая Бундеслига ввели схожие запреты.

7 марта стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам Российской Премьер-лиги приостановить контракты в одностороннем порядке. Иностранные футболисты могут подписать соглашения с зарубежными клубами сроком до 30 июня. После истечения срока новых контрактов легионеры должны будут вернуться в прежние команды.

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций заявили об исключении российских команд из розыгрышей международных турниров. Из-за санкций сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

Дарья Коршунова
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