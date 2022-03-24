Минобороны покажет новые документы о биолабораториях США на Украине

Минобороны России представит новые документы об американских биолабораториях на Украине

Эксперты российских войск вскрыли новые факты, доказывающие причастность Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, российское военное ведомство в ближайшее время представит оригинальные документы, которые будут подтверждением того, что биологический проект «Ю-Пи-2» разрабатывался и утверждался именно в Пентагоне.

Основной целью проекта «Ю-Пи-2» было проведение анализа на молекулярном уровне особо опасных инфекций, эндемичных для Украины, уточнил Конашенков.