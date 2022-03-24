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В Google высказались о блокировке российского контента на YouTube

В Google заявили, что видеохостинг YouTube не блокирует неновостной российский контент

Фото: Shutterstock

Американская компания Google высказалась о блокировке российского контента на принадлежащем ей видеохостинге YouTube. Комментарий передает ТАСС.

Представители компании заявили, что YouTube ограничивает доступ только к каналам, связанным с российскими государственными СМИ. При этом, как уточнили в Google, блокировка не распространяется на неновостной российский контент.

«На платформе в принципе разрешены каналы, которые публикуют только неновостной контент, например, российские развлекательные шоу, исторический контент, фильмы, мультфильмы и музыку», — говорится в заявлении.

Ранее 24 марта стало известно, что администрация YouTube разблокировала каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио». Отмечалось, что каналы с советскими фильмами и радиоспектаклями стали вновь доступны для пользователей сети.

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Евгения Наумова
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