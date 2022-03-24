YouTube разблокировал каналы с советскими фильмами

YouTube разблокировал каналы Гостелерадиофонда с советскими фильмами и радиоспектаклями

Видеохостинг YouTube разблокировал каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио». Они стали доступны на платформе.

Сервис разблокировал каналы с советскими фильмами и радиоспектаклями по требованию Роскомнадзора.

Ранее 14 марта сообщалось, что ведомство потребовало от компании Google разблокировать YouTube-каналы Гостелерадиофонда с советскими фильмами и радиоспектаклями. В регуляторе выразили уверенность в том, что ограничение доступа к страницам нарушает принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

О том, что YouTube ограничил доступ к каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд», стало известно 13 марта.

11 марта YouTube объявил, что заблокирует аккаунты российских СМИ, финансируемых государством. Представители видеохостинга также добавили, что платформа удалит контент о спецоперации на Украине, который «нарушает его политику». Перед этим YouTube полностью приостановил все функции монетизации для российских пользователей.

