Bloomberg: российские миллиардеры увеличили свое состояние на $8,3 млрд

Российские миллиардеры стали богаче в общей сложности на 8,3 миллиарда долларов спустя почти месяц после остановки торгов на Мосбирже. Об этом сообщает Bloomberg.

Основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин, совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон и совладелец компании «Сибур» Геннадий Тимченко, покинувший совет директоров «Новатэка» после введения санкций, увеличили свое состояние на миллиард долларов каждый.

Согласно данным на начало марта, из-за снижения фондового рынка состояние российских олигархов с начала 2022 года уменьшилось на десятки миллиардов долларов. 22 россиянина из списка 500 самых богатых людей мира потеряли в общей сложности 83 миллиарда долларов.

Индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос по итогам первого дня торгов на 4,43 процента — до 2579,99 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 9,11 процента — до 851,62 пункта. В лидерах роста оказались «ФосАгро» (плюс 26,6 процента), «Татнефть» (плюс 20,11 процента) и «Новатэк» (плюс 18,48 процента).

Впервые Московская биржа отменила торги в секциях фондового и срочного рынков 28 февраля, а затем несколько раз продлевала запрет.