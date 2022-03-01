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Состояние российских олигархов уменьшилось на 83 миллиарда долларов

Bloomberg: состояние российских миллиардеров уменьшилось на $83 млрд с начала 2022 года

Фото: Rick Wilking / Reuters

Из-за снижения фондового рынка состояние российских олигархов с начала 2022 года уменьшилось на десятки миллиардов долларов, пишет Bloomberg. Согласно «индексу миллиардеров», который составляет издание, 22 россиянина из списка 500 самых богатых людей мира потеряли в общей сложности 83 миллиарда долларов.

Акции некоторых российских компаний, в числе которых «Новатэк» и «Северсталь», 28 февраля потеряли более половины стоимости, свидетельствуют данные Лондонской биржи. Снижение ценных бумаг последовало за введением новых пакетов антироссийских санкций США, Великобританией и ЕС.

Состояние главы «Лукойла» Вагита Алекперова сократилось примерно на 13 миллиардов долларов — самое большое снижение среди всех российских миллиардеров. Акции его нефтяной компании на Лондонской бирже 28 февраля упали на 62,8 процента. Бизнесмен Геннадий Тимченко потерял почти половину своего состояния — 10,6 миллиарда долларов. Совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон лишился 10,2 миллиарда долларов. Акционер сталелитейной компании Evraz и футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович потерял 5 миллиардов долларов. В конце февраля бизнесмен передал управление клубом попечителям одноименного благотворительного фонда.

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Западные санкции коснулись и таких крупных бизнесменов, как Алишер Усманов, Михаил Фридман, Петр Авен, Алексей МордашовНиколай Токарев и Александр Пономаренко. 28 февраля глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что власти Великобритании намерены арестовать недвижимость и яхты российских олигархов. 1 марта стало известно, что Михаил Фридман покинет совет директоров телекоммуникационного холдинга Veon, а Александр Пономаренко уйдет с поста председателя совета директоров аэропорта «Шереметьево».

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Софья Ермакова
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