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Глава «Шереметьево» покинет пост из-за санкций

Александр Пономаренко уйдет с поста главы «Шереметьево» из-за санкций ЕС

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Совладелец и председатель совета директоров аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко заявил, что покинет свой пост «в силу сложившихся обстоятельств», передает РБК. 28 февраля Евросоюз включил предпринимателя в свой санкционный список.

«В обосновании решения Совета ЕС указан объект недвижимости в Геленджике, в отношении которого я неоднократно давал комментарии российским и зарубежным СМИ о том, что вышел из данного проекта в 2016 году, не участвовал в его финансировании и с тех пор не имею к нему отношения. Я также даже не знаком с С. В. Аксеновым (глава республики Крым — прим. «Ленты.ру») и никогда с ним не встречался», — заявил Пономаренко.

После объявления о решении уйти с поста бизнесмен подчеркнул, что надеется на скорейшее «разрешение возникшего международного кризиса, нормализацию политических и экономических отношений между государствами». Пономаренко оказался в санкционном списке ЕС наряду с другими 25-ю российскими гражданами — политиками, бизнесменами, журналистами и телеведущими. «Господин Пономаренко имеет тесные связи с другими олигархами, связанными с Владимиром Путиным, а также Сергеем Аксеновым, лидером так называемой Республики Крым», — указано в сообщении Евросоюза.

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Ограничения ввели также в отношении таких бизнесменов, как председатель совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов, председатель Промсвязьбанка Петр Фрадко, владелец доли в банке «Россия» Геннадий Тимченко, совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, основатель и крупнейший акционер холдинга USM Алишер Усманов, глава «Транснефти» Николай Токарев, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Кроме того, под ограничения попало АО «Согаз».

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Софья Ермакова
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